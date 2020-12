VIDEO. Así ocurrió la trágica explosión en Nashville durante Navidad

En las primeras horas de este 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad, una explosión sacudió a la ciudad de Nashville, Estados Unidos.

Una caravana explotó este viernes por la mañana en el centro de Nashville, en Tennessee, tras una cuenta atrás difundida por un altavoz, un acto “deliberado”, según la policía de esa ciudad del sur de Estados Unidos.

La explosión tuvo lugar a las 6H30 (12H30 GMT) y causó grandes daños en las fachadas de los edificios circundantes.

El suelo de la zona quedó cubierto de cristales, ramas de árboles y ladrillos, y el estallido reventó tuberías.

Al menos tres personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, dijeron los bomberos citados por los medios locales.

Explosion in Nashville that damaged dozens of buildings is believed to be an intentional act#nashvilleexplosion pic.twitter.com/7NagWkwZtW

— Freedom (@Infernando555) December 25, 2020