El Reino Unido y la UE alcanzan un histórico acuerdo comercial posbrexit

Tras largas horas de muy tensa negociación, el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron el jueves in extremis un histórico acuerdo comercial posbrexit que, a una semana de su separación definitiva, permitirá evitar una ruptura brusca de caóticas consecuencias.

“Este acuerdo significa una nueva estabilidad y certeza en lo que ha sido una relación a veces agria y difícil”, afirmó el primer ministro británico, Boris Johnson, en Londres.

Y dirigiéndose a sus exsocios europeos, aseguró: “Seremos sus amigos, sus aliados, su apoyo y, no lo olvidemos, su primer mercado porque, aunque hayamos abandonado la UE, este país permanece cultural, emocional, histórica, estratégica y geopolíticamente unido a Europa”.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020