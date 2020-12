“No más disparos al aire”, nuevamente se hace llamado

"Es de entender que un disparo al aire es un disparo mortal", comenta Víctor Corzo, experto en temas de seguridad y armas de fuego, quien añade que esto ya es un tema recurrente y no solo en las fiestas de fin de año.

En una nueva época de fiestas de fin de año, autoridades y agrupaciones civiles vuelven a instar a la población a no realizar disparos al aire sin causa justificada con la finalidad de evitar las “balas perdidas”.

Aunque esta es una práctica que ya parece recurrente en algunas personas que portan armas de fuego en cualquier época del año, en esta temporada de fiestas se agudiza.

“No más disparos al aire”

En la víspera de estas celebraciones, algunas instituciones como los Bomberos Municipales ya han realizado el lanzamiento de su campaña por medio de un video.

“Este 24 y 31 de diciembre festejemos en familia, siempre resguardando a nuestros seres queridos. No más disparos al aire, que la alegría de estas fiestas de fin de año no se interrumpan por una emergencia”, indican los socorristas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) también hizo lo propio y ha compartido en sus redes sociales mensajes para instar a la población a evitar las balas perdidas.

“Un disparo puede ser luto”

Publinews platicó con Víctor Corzo, instructor en temas de seguridad y manejo de armas de fuego por más de 29 años, además de bombero, sobre este tema.

En términos generales, ¿qué significa disparar al aire injustificadamente?

Tenemos que entender que legalmente no podemos hacer un disparo libre. Cuando hablamos de disparar al aire, hablamos de que las personas por puro gusto, porque no hay otra forma de decirlo, toman su arma y disparan por alegría o celebración, pero no se ponen a pensar que con la misma fuerza con que ese proyectil sube, así baja.

¿Por qué esto se hace más común en estas fiestas?

Se tiene una estadística un poco confundida. Se cree que los disparos al aire son únicamente en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. La cultura de disparos al aire es recurrente. Hay muchos lugares de nuestro país en donde culturalmente disparar al aire es sinónimo de costumbre.

Desde su profesión, ¿Cuál es la instrucción que se le da a una persona que está aprendiendo sobre las armas?

Creo que el tema del disparo al aire es muy de conciencia. Ya que hay gente que tiene la instrucción, las capacidades y aún así incurre en negligencias. Es de entender que un disparo al aire es un disparo mortal.

¿Qué mensaje se puede brindar a los lectores de Publinews?

Hay que hacer un llamado diario a la conciencia y seguir insistiendo en que la gente no tiene que venir y por alegría, por machismo o por cultura, dispare el aire. El mensaje es claro: Un disparo al aire puede ser el luto y el dolor de una familia. Al disparar al aire no pensemos que sabremos en dónde va a caer. La recomendación es que las armas no son un juego, no disparemos al aire, no sabemos si nos podemos convertir en asesinos sin saberlo.

Es imposible saber lo que otra persona piensa o tiene en la mente, pero desde su experiencia en el tema de seguridad, ¿cuál cree que podría ser la motivación de las personas para disparar al aire?

Creo que uno de los factores importantes es tener un arma cuando alguien está tomado. Y envalentonarse y decir, celebremos, sumado a la euforia. Una recomendación importante es que si se va a tomar, que guarden sus armas. Las fiestas no son para andar con armas en la cintura. Es difícil describir cómo alguien puede tener la conciencia, ya que considero que es algo muy personal, pero se insta a que haya prudencia.

“Asesino en potencia”

A inicios de este año, el Ministerio Público compartió un material audiovisual en el que recuerda que disparar al aire es un delito. “Disparar al aire puede causar la muerte de personas inocentes, disparar al aire puede convertirlo en un asesino en potencia, evítelo”, indican.

Asimismo, insta a la población a realizar sus denuncias por las distintas vías disponibles:

Sitio web: www.mp.gob.gt

App Reportes MP (disponible para Android).

(disponible para Android). Sede del MP más cercana.

