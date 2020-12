Congreso de EE.UU. aprueba crear lista de corruptos

La legislación permite crear una lista de personas corruptas de Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte, conocida como “lista Engel”.

En esta se incluirán a las personas tanto del sector público como privado que hayan cometido actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

La legislación tiene dos componentes principales.

“Mi legislación apoyará al próximo gobierno de Biden-Harris, ya que redobla los esfuerzos para apoyar una América Central más segura, democrática y próspera”, manifestó Eliot Engel.

Engel es el ponente de la iniciativa. Además es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU.

BREAKING: Chairman @RepEliotEngel's U.S. – Northern Triangle Enhanced Engagement Act passes the House and Senate.

The legislation requires creation of “Engel list” of corrupt individuals who will be barred entry into U.S. #ListaEngelhttps://t.co/LL9bCXLFqr

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) December 22, 2020