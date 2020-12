Castillo señala que al hacer llamadas escucha una “especie de interferencia”

Esto lo expresó el vicemandatario a través de sus redes sociales oficiales, dando a entender que podría ser objeto de "escuchas".

El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que podría estar siendo objeto de escuchas telefónicas o algo similar al momento de utilizar su teléfono móvil para realizar llamadas.

“Llevo varias semanas haciendo llamadas a diferentes números y estoy escuchando los famosos sonidos como que si alguien me escucha o una especie de interferencia”, indicó Castillo.

Asimismo, se preguntaba si solamente sería él o posiblemente otros usuario podrían presentar el mismo inconveniente.

Decenas de usuarios en Twitter le respondieron.

“Sonidos” extraños

Por otra parte, comentó a Emisoras Unidas que estaba recibiendo muchos mensajes por parte de ciudadanos quienes le indicaron que también le ocurre lo mismo a ellos, aunque pareciera que no es una práctica generalizada.

“Yo quiero pensar que a nadie nos graben o intercepten llamadas porque sería muy penoso, pero estoy pensando qué acciones podemos tomar”, aseveró.

No fue convocado

Este mismo día se realizó la tercera reunión del Gabinete de Reconstrucción a la cual no fue invitado el vicemandatario.

Al respecto, Castillo mencionó que no fue convocado y que se enteró porque “alguien le comentó” por lo que dijo que “siendo yo un integrante más, me pueden convocar o no, es una decisión del Presidente”.

Hace tres semanas, Giammattei salió junto al vicepresidente a dar un mensaje de unidad, después de que se hicieran públicas sus diferencias.

Dicho gabinete busca planificar la ayuda a las personas, así como la reconstrucción de comunidades y carreteras afectadas por las tormentas Eta e Iota.

