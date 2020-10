Vicepresidente Castillo sobre caso de magistrado Aldana: “Dictámenes ajenos no son suficientes”

El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, acudió nuevamente a sus redes sociales para emitir un comentario en relación a la situación del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Neftaly Aldana Herrera.

En esta oportunidad volvió a reiterar que la alta corte no está desintegrada. “Está incompleta pero integrada”, indicó en primera instancia el vicemandatario.

Pero el vicemandatario también realizó una analogía del caso del magistrado en mención utilizando la figura del presidente de la República para ejemplificarlo.

Esto escribió:

Con esto, el vicemandatario indica que el proceso para resolver la situación de la magistratura de Aldana Herrera sería un proceso similar, incluyendo un dictamen de junta de médicos.

Con el anterior argumento, Castillo contradice al presidente Giammattei ya que este indicó el lunes pasado que el tribunal no está integrado.

Pero también rebatió el comentario del vicepresidente quien había dicho que la CC “no está desintegrada”.

Por otra parte, Giammattei también explicó la situación médica del magistrado Aldana.

“Si una persona, su lado derecho, el magistrado Aldana es derecho (diestro), no puede firmar. Si no puede hablar, no puede ni escribir ni hablar, discúlpenme, esa persona no está en la capacidad de llevar a cabo sus funciones de magistrado”, mencionó.