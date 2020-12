Carlos Mencos: “Son los órganos competentes los que deben investigar”

El Ministerio Público planteó una solicitud de antejuicio en contra del excontralor y actual diputado por su posible implicación en irregularidades en la Contraloría.

Luego de que se conociera que el Ministerio Público (MP) planteó una solicitud de antejuicio en contra del actual diputado de la bancada UNE, Carlos Enrique Mencos Morales, este emitió un pronunciamiento al respecto.

Mencos aseguró a Emisoras Unidas que el caso de hoy deriva de la unión de varias piezas, entre ellas, la denuncia penal que fue presentada durante su administración contra los hoy capturados.

Además, agregó que son los órganos competentes los que deben llevar a cabo el proceso de investigación y que como todo ciudadano está sometido al imperio de la ley.

“A lo largo de mi vida jamás me he metido en ningún tema que me complique la vida. Dentro de las instituciones existen roles, máxime en el tema de informática, es bien complicado para alguien”, dijo.