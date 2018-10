“El poder es lo que menos me preocupa”, Carlos Mencos, contralor general

En el segundo periodo de Mencos en la Contraloría, este se vio obligado a mejorar las auditorías por la presión ciudadana.

¿Cómo califica su liderazgo en la Contraloría?

Es difícil la autocalificación porque lo que puedo hablar es de desempeño y voluntad para hacer bien las cosas, le pondría un 10, pero en temas de resultados se está expuesto a diferentes situaciones, las instituciones se resisten a la fiscalización y aplican procesos lentos, haciendo que se difiera en los informes y si se tuviera una dinámica para dar resultados en tiempo real de las auditorias sería diferente, es algo donde hay mucho que hacer y en consecuencia no le pondría dar una ponderación realista, pero estaríamos en 6 puntos de 10.

¿Quién fiscaliza a la Contraloría?

La misma Ley de la Contraloría determina que la institución establece que se debe contratar a una firma privada para que fiscalice su ejecución y se ha hecho todos los años. Nunca he tenido comunicación con las firmas que han auditado a la Contraloría, aparte se hace una fiscalización programada a través de una tómbola, no conozco a los auditores que han auditado a la Contraloría, somos doblemente fiscalizados.

¿Tiene una lucha de poder sobre posibles candidatos a contralor?

Realmente, a mí el poder es lo que menos me preocupa, de hecho no ha sido como parte de mi vida; por supuesto, el servir sí, desvincúlenme de cualquier interés personal. En primer lugar considero, lo puedo decir con los ojos bien abiertos, que no tengo absolutamente ninguna razón para protegerme a través de alguien que quiere llegar a la entidad. Soy honesto y no tengo cosas por qué protegerme, por supuesto, desde el punto institucional quisiera que llegara una persona que conozca del gobierno, los sistemas y procedimientos y modelos de fiscalización porque le dará un valor agregado a la institución.

¿Buscará un cargo político en las elecciones de 2019?

Esa decisión la tomaría mañana después de las 14 horas, porque hoy por hoy sigo ocupando el cargo de contralor y sería irresponsable en anunciar algo que todavía tengo que consensuar. Me siento con mucha energía y con disposición para seguir sirviendo.

¿Se han acercado partidos o personas para ofrecerle algún puesto político?

Por supuesto, que haya habido una oferta especial de parte de ellos o mía no, les he contestado a todos lo mismo que les respondo a ustedes. A partir del 12 de octubre por la tarde, día que que seré un ciudadano corriente y común, estaré ya rediseñando mi vida. Tengo 22 años de estar jubilado y no me he cansado, sigo en disposición de seguir ofreciendo al país.

¿Cuántas agrupaciones se han acercado?

De los más de 30 partidos, digo que 29.