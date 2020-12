Fiscal General asegura que FECI “se ha fortalecido” en su gestión

La jefa del MP aseguró que apoya y da seguimiento a todo el trabajo que realiza la FECI, encabezada por el fiscal Juan Francisco Sandoval.

La fiscal general del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras ofreció una conferencia de prensa para referirse a tres temas.

Acompañándose de siete fiscales, Porras aseguró que el MP está siendo desprestigiado.

Sin embargo, dijo que, la población puede estar tranquila, porque ella es una mujer de derecho, con más de 40 años de ejercicio profesional.

La semana pasada hubo críticas a su gestión porque nombró a Karina Orellana, como fiscal especial para investigar al jefe de la FECI. Las pesquisas fueron promovidas por la Fundación contra el Terrorismo.

El viernes, la Policía capturó a Luis Erasmo Martínez, requerido por la justicia estadounidense por sus vínculos con el narcotráfico. Él estaba paseando Orellana, su pareja sentimental.

La Fiscal General informó que Orellana trabajó como fiscal especial del MP desde el 25 de octubre al 1 de diciembre.

Su contratación se hizo porque cumplió con todos los requisitos formales que el puesto requiere y porque pasó las pruebas de confiabilidad.

La jefa del MP dijo que no tenía conocimiento de los señalamientos en su contra.

“Si la Fiscalía contra el Narcotráfico me hubiera indicado que habría alguna línea de investigación en su contra, en ningún momento se hubiera contratado. No tuve ninguna información respecto a ella. Yo no puedo adivinar si está involucrada”, indicó.