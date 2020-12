Edwin Asturias con Covid-19: “Soy la muestra de que el contagio es real”

Fiebre, escalofríos, tos seca y dolor de garganta fueron los síntomas de coronavirus que presentó Edwin Asturias, titular de la Coprecovid.

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), habló con Emisoras Unidas luego de ser confirmado con coronavirus.

“He respetado el distanciamiento, he utilizado la mascarilla, pero es posible que haya tenido contacto con alguien que tenía el virus. No uso mascarilla N95 porque considero que debe ser reservada para quienes están en la primera línea de atención”.

Asturias comentó que los síntomas que presentó fueron: fiebre, escalofríos, tos seca y dolor de garganta.

“Cuando me enteré del resultado, me comuniqué con quienes tuve contacto directo e indirecto y les pedí que se pongan en aislamiento y no expongan a más personas. La semana pasada estuve con la ministra de salud, Amelia Flores”.