Amelia Flores: “Llevamos alrededor de 250 sanciones”

La ministra de Salud indicó que serán más agresivos en cuanto a imposición de sanciones por no respetar las medidas de prevención por Covid-19

Luego de lo indicado por la ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores, con respecto a la preocupación porque no se guardan las medidas de prevención por parte de la población ante la pandemia Covid-19, se ahondó sobre dicho tema en una entrevista en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Lo dicho por la titular de Salud se dio mediante una conferencia de prensa realizada el jueves, 10 de diciembre.

Entrevista

Hay preocupación en Salud

Flores indicó que, además de que ya se ve que los hospitales temporales así como los dos estatales más grandes un aumento de pacientes positivos. También existe preocupación debido a que esto “va muy amarrado a todo lo que se está viendo.

“Gente en centros comerciales llenos, también vimos que dos municipalidades que realizaron desfiles y conciertos. La gente gozándola, qué bueno, pero contagiándose. Una de ellas fue la Municipalidad de Ayutla”, mencionó.

¿Qué se hace con esas municipalidades?

Hay que decir que la mayoría de municipalidades están actuando correctamente. Algunas hasta cerraron actividades grandes con el objeto de bajar el color en el semáforo, para tener un mejor control. Nosotros coordinamos con las municipalidades a nivel local, estamos por tener una reunión co la Anam para ver todo lo que está pasando. Pero si no damos el ejemplo, la población tiene razón en descuidarse.

¿Quién tiene que poner las sanciones en este tipo de casos?

Ahorita estamos haciendo monitoreos conjuntos con algunas municipalidades, principalmente a nivel de la capital, donde vemos que hay más de estos desórdenes. Se están haciendo con el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). Nosotros hacemos los monitoreos y ya llevamos más de 10 mil.

¿Qué ha salido de estos monitoreos?

Sanciones que han merecido la misma llevamos alrededor de 250, pero seremos más agresivos con esto. Por ejemplo en instancias donde no se está llevando correctamente el aforo.

¿Cómo serán más agresivos?

En cuanto a que ahora será colocar sanciones y no solo recomendaciones. Estamos aplicando un sistema para acompañar a la población dejando mensajes promocionales para que no se descuiden.

¿Cómo están los hospitales?

Nos tiene muy preocupados porque va muy de la mano con lo que estamos viendo en las calles y los fines de semana. Está aumentando el número de personas con Covid-19 positivo moderado y algunos más severos en los intensivos. El Roosevelt hace dos días estaba lleno en su intensivo, así como el del Parque de la Industria.

¿Si se multiplican los contagios habría cambio en las restricciones?

Es lo que no queremos, por eso estamos llamando a la reflexión. Ayer me decían que todo mundo se quiere reunir con su familia, y está bien, pero un sacrificio más no nos caería más. O en todo caso el sacrificio llevando las medidas como el uso de la mascarilla.

¿Qué reporte hay de los hospitales privados?

La situación de la semana pasada también nos reflejaba un aumento significativo en la ocupación de camas en el intensivo. Ellos también en general tienen pocas camas en intensivo.

¿Qué pasa cuando quiero organizar un casamiento o una fiesta?

Es difícil tener un control total de todos los eventos que se están realizando, muchas de las personas responsables piden la autorización bajo la presentación de sus lineamientos. Sin embargo, si haré una reunión multitudinaria, mejor no la hago. Lo están haciendo y es una situación grave, es allí donde estamos teniendo ahorita el resultado del incremento de casos. Recuerden que las bodas o bautizos está originando este repunte de casos.

¿Podría haber un nuevo toque de queda?

Yo esperaría que no, nosotros estamos trabajando durísimo por insistir en el tema de la comunicación. Yo confío en que la población asuma el rol con responsabilidad. Y si no les preocupa, pues que les preocupe la situación del personal médico, ya que es el que más sufrió y más se agotó en la primera fase de la pandemia. Y no es justo que vayamos otra vez a exponer a nuestro personal.

¿De qué depende que haya una sugerencia para que haya un cambio en las medidas?

Yo lo he conversado con el presidente, él tiene la información diaria de lo que está pasando y tiene la misma preocupación. Yo le he presentado el plan de lo que estamos trabajando en estos días. Esperemos que esto no llegue hasta ese punto.

¿Hay alguna idea de algún parámetro?

Un indicador importante es el porcentaje de positividad que estamos teniendo diariamente de las pruebas que se realizan. La habíamos tenido entre 11 y 13 por ciento, hoy estamos llegando a 17. Creo que si la situación rebasa el punto talvez podría ocurrir. Sin embargo, yo sigo confiando que nuestra acciones y la comunicación pueda incidir en la población.

En Mixco se realizará una pista de hielo, ¿qué ocurre en un caso así?

Gracias por informarme, en este momento tomamos acciones, no tenía conocimiento de esto. Voy a revisar con quienes tienen a cargo esa área para ver qué acciones están tomando, si ya están viendo este proceso. Definitivamente eso no se debe hacer, ese es un tema totalmente antitécnico.

(Visited 105 times, 105 visits today)