“Estamos preparados para una segunda ola”, Amelia Flores

La ministra de Salud, Amelia Flores, conversó con Publinews sobre la situación de la pandemia del Covid-19 en Guatemala. Según contó, su equipo de trabajo ya se está preparando para una segunda ola de contagios, pues hay personas que siguen sin atender las medidas de protección, las cuales disminuyen el riesgo de contagio.

¿Qué la motivó a aceptar el cargo en Salud?

Fue una decisión rápida, estaba trabajando en un proyecto de resultados positivos, pero de repente se dio el ofrecimiento, me dijeron que urgía porque se irían las autoridades y eso me generó sorpresa, querían que respondiera al día siguiente. Soy salubrista de corazón, creo que eso me motivó.

¿Cómo califica las acciones que tomaron las anteriores autoridades?

Como una experiencia difícil, porque les tocó de repente, se estaban estrenando en el ministerio, aunque sabían que el virus venía porque Europa y otras naciones ya lo tenían. Hicieron lo que pudieron, pero todo fue muy rápido, el pico de casos desbordó los hospitales más grandes, pero paulatinamente trabajaron en otros hospitales temporales, como el de Villa Nueva, que era para tratar otras enfermedades. A nosotros también nos tocó el pico de contagios.

¿Está preparado Salud ahora que se espera una segunda ola de contagios?

Se mantienen las proyecciones que hace la Universidad de Washington. Es un virus nuevo para todos, muchos de los países se confiaron, salieron y tuvieron una apertura total, casi no tuvieron confinamiento y el rebrote se vino fuerte en países de Europa. Estamos trabajando en las medidas de prevención. Si la población continúa trabajando y asumiendo las medidas, lograríamos esa tendencia de aplazamiento, pero estas no son acatadas en su totalidad. La mayoría de gente usa mascarilla, pero en los mercados o en las tiendas las personas están platicando de cerca o tomando cerveza. Estamos abriendo un nuevo módulo de atención en el hospital temporal del Parque de la Industria, en el que habrá otras 200 camas, de las cuales 20 son del intensivo. Hay equipamiento y estamos reclutando para la nueva unidad.

¿De cuánto es la proyección del rebrote de casos?

No se ha calculado un porcentaje, esto es incierto. Se puede pensar en un pico que lleve un 20% arriba de lo que estamos manejando ahora, pero todo es tendencia que si lo manejamos de la mejor manera no podemos llegar a eso.

¿Se critica las mínimas diferencias entre las alertas del tablero de Covid-19?

En general es la manera de interpretar el semáforo o las escalas, las medidas de prevención deben tomarse siempre y no basarnos principalmente en que el color es rojo o medio rojo o llegando a anaranjado.