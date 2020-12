Biden designa a Susan Rice para cargo clave en Estados Unidos

Con este y otros nombramientos, el presidente electo estadounidense busca reafirmar la diversidad que prometió reflejar en su gabinete.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves varios nombramientos de su administración, que contará con funcionarios de la era de Barack Obama, como la exasesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, designada para dirigir el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

Rice, de 56 años, ingresará así al círculo íntimo del presidente en la Casa Blanca. Desde esa posición, se espera que pueda influir en elementos clave de la agenda de Biden, en medio de una creciente crisis por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) y de las tensiones por la justicia racial.

El puesto no necesita confirmación del Senado de Estados Unidos.

This group will do critical work on behalf of every American.

Their jobs are where rubber meets the road — where governance can make a meaningful difference in people’s lives, advancing prosperity for all Americans. https://t.co/fcKQ7kXQuR

— Joe Biden (@JoeBiden) December 10, 2020