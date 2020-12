EE. UU.: Más de 450 mil personas trataron de entrar ilegalmente

De acuerdo con un comunicado de CBP, la mayoría de personas indocumentadas que querían ingresar a EE. UU. son originarias de Centro América.

Durante el año fiscal 2020 en Estados Unidos más de 450 mil personas que trataron de ingresar de forma ilegal fueron encontradas en el intento.

Así lo informó el Departamento de Estado de EE. UU. por medio de un comunicado de prensa.

En la nota se detalló que del 1 de octubre de 2019 al 20 de septiembre de este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la referida cifra.

De acuerdo con la información oficial, las personas fueron encontradas en la frontera estadounidense con México.

Last weekend, @CBPRGV Border Patrol agents disrupted 4 human smuggling attempts resulting in the arrest of 29 individuals.

MORE: https://t.co/vP9FtZ82D3 pic.twitter.com/63vSD7jXbQ

— CBP (@CBP) December 8, 2020