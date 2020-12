Diaco recibió 500 denuncias contra colegios por cobros injustificados

A pesar de la pandemia por el coronavirus, los colegios insisten en cobrar gastos por actos de graduación, según la Diaco.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que, en las últimas semanas, recibió 500 denuncias contra colegios por cobros injustificados.

Las madres, los padres y las personas cuidadoras han denunciado el cobro de “bonos únicos, pago por mantenimiento de mobiliario y de equipo, así como gastos por actos de graduación”.

Sin embargo, estos son cuestionables, ya que la niñez y la adolescencia han estado estudiando desde su casa por la pandemia del coronavirus que afecta al país desde el 13 de marzo.

“Si las familias no tienen la capacidad económica para pagar la participación de actos de graduación, los colegios están obligados a entregar el título o diploma”, indicó Herberth Ordóñez, jefe de Verificación y Vigilancia de la Diaco.

Sancionan a colegios por cobros

La Diaco ha emitido 230 sanciones económicas contra colegios este año.

Las medidas se han emitido porque los centros educativos han obligado a las familias a comprar paquetes de libros, así como listas de útiles escolares en los establecimientos. Sin embargo, estos pueden adquirirse donde consideren oportuno.

Las irregularidades pueden denunciarse a la línea 1544 de la Diaco, o en la página web: www.diaco.com.gt

Disponer de información oportuna, te ayuda a tomar mejores decisiones en la adquisición de bienes y servicios.#DiacoTeRespalda pic.twitter.com/IJ1m64JID5 — DIACO (@diaco_gt) November 13, 2020

Cobros autorizados por el Mineduc

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha establecido los siguientes cobros:

Pago de colegiatura durante 10 meses (enero-octubre)

Inscripción anual

Las familias tienen la opción de decidir si pagan o no las actividades extracurriculares, es decir las excursiones, las mañanas deportivas, los festivales, los viernes de particular, etc.

