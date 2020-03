Sismo de magnitud 5.7 sacude el estado de Utah, en EE. UU.

Un temblor de magnitud 5.7 sacudió este miércoles, 18 de marzo, el estado de Utah, en Estados Unidos, sin provocar víctimas, aunque dejando daños materiales leves.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el epicentro del sismo se localizó 4 kilómetros al noreste de la localidad de Magna, en Utah.

La institución agregó que el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 10.1 kilómetros.

En redes sociales, usuarios indicaron que el sismo fue sensible en Salt Lake City, capital de Utah.

Según autoridades locales, se trata del temblor más fuerte que ha remecido el estado desde hace 1992.

En su cuenta de Twitter, la División de Manejo de Emergencias, parte del Departamento de Policía de Utah, indicó que el sismo tuvo una magnitud de 5.9, y advirtió que es probable que se registren más réplicas en las próximas horas.

It is very likely that you will feel aftershocks today.

— Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020