Neto Bran responde por antejuicio: “La FECI es de grandes ligas”

Bran dijo desconocer las amenazas que hizo una de las personas que lo apoyó en la campaña electoral.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, se refirió a la solicitud de antejuicio que hará la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

El planteamiento se hace luego de la captura de Rolando Moisés Pérez, quien en 2019 apoyó la campaña electoral de Bran. El detenido es señalado haber amenazado de muerte al exmandatario de la CICIG, Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, por medio de un mensaje de texto.

Además, de manejar una cuenta de “netcenter”, con la cual atacaba y amenazaba a operadores judiciales. Así como de utilizar documentos falsos para trabajar en diferentes entidades.

El alcalde de Mixco contó que conoció a Pérez en la campaña. Lo recuerda por ser una persona insistente, ya que lo seguía a todos lados.

“Una vez, después de una reunión del concejo de atalayó y no pude evitarlo. Llegó bien entacuchado, me presentó su curriculum y yo se lo firmé para quitármelo de encima. El procedimiento de contratación empezó en recursos humanos, pero se dieron cuenta de que el título universitario era falso”.

Agregó: “Por esa situación no se le contrató. No fue parte de la Municipalidad de Mixco… Dejé el tema por un lado y seguí con mis quehaceres, hasta que un día el MP llegó solicitando información sobre él”.

Por ese caso, la FECI citó a Bran en sus instalaciones y le hizo varias preguntas. En la reunión le dijeron que Pérez había amenazado a un “exmandatario de la CICIG y a la exfiscal general del MP”.

“Hicieron un allanamiento en su casa, le encontraron el celular y confirmaron las amenazas. Yo no sabía eso. A mí se me acerca medio mundo. Esta situación se sale de mis manos, pero me tocará defenderme. La FECI es de grandes ligas y ha de pensar que teníamos a ese hombre para atacarlos, pero no. Yo firmé el curriculum para quitármelo de encima”, añadió.