César Montes ligado a proceso por usurpación de tierras en Cobán

Montes, quien fue comandante de la guerrilla, habló sobre los señalamientos en su contra e indicó que “son políticos”.

El Juzgado Sexto Penal ligó a César Montes por usurpación agravada por la apropiación de tierras en la aldea Cubilgüitz, en Cobán, Alta Verapaz.

Montes, de 78 años, continuará en la cárcel ubicada en el Cuartel General de Matamoros, en la zona 1 capitalina.

Este es el segundo proceso penal que enfrenta en menos de dos meses. El primero fue por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilegal de gente armada.

Montes, quien fue comandante de la guerrilla, es señalado de la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II, en El Estor, Izabal. El hecho ocurrió el 3 de septiembre del año pasado.

“Me acusan de instigar a la usurpación y del asesinato de los militares. Todo esto fue montado, yo no estuve en esos lugares. Me han creado una imagen perversa. Nos enfrentamos a un falso positivo montado por la ultra derecha fascista. La batalla en mi contra es política, es por mis ideas y no por mis acciones”, dijo Montes.