Misión de OEA se reúne con jefes de bloque del Congreso

Durante la corta reunión en el Palacio Legislativo, diputados expusieron sobre actos de "terrorismo" y "sedición" a representantes de OEA.

La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por Fulvio Pompeo, sostuvo una corta reunión en la instancia de jefes de bloque en el Palacio Legislativo.

Los pocos legisladores que pudieron dirigirse a los representantes extranjeros hablaron de “terrorismo” y “sedición”.

“Terrorismo”

El primero en exponer sus argumentos fue el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y quien más tiempo utilizó de los legisladores que hablaron.

“La llamada indignación no es más que un mecanismo y combustible utilizado por aquellos que no han podido llegar al poder para cuestionar y señalar”, dijo.

Por otra parte, indicó que las movilizaciones las convocan “los que siempre las convocan” y con los “financiamientos que siempre llegan”, aseguró, aunque no nombró a ninguna entidad o persona individual.

“Nunca creímos ver lo que sucedió hace 10 días. Las turbas vandálicas llegaron al recinto de uno de los poderes del Estado a incendiar este edificio histórico, con la complicidad de un Procurador de los Derechos Humanos que interpone una tutela que obligó a la fuerza pública a hacer presencia sin armas, bajo el argumento de no generar violencia”, añadió.

“Sedición”

Por su parte, el diputado Rudio Lecsan Mérida de la bancada Humanista indicó que los incidentes de los últimos días son “una réplica de otros países”, así como una “sedición interna dentro del propio gobierno”, mencionó.

Además, Mérida también indicó que “hay grupos interesados tendenciosos a destruir la República”, aunque tampoco mencionó a personas individuales o a entidades.

“No es casual, nosotros lo sabíamos que iba a suceder, lo que pasa es que nadie lo creyó. Lo que pasa es que el propio PDH obligó a los propios policías a que abandonaran sus posiciones”, aseveró.

Posteriormente, el diputado Álvaro Arzú Escobar también tuvo su oportunidad de pronunciarse y se basó en el tema de la elección de Cortes.

“De una u otra forma se ha ido entrampando el proceso. Nosotros sí creemos que mucho de lo que está sucediendo está directamente relacionado a ese tema. Creemos que hay un intento importante de debilitar al Congreso, a la Presidencia, porque se calcula que el otro año se va a llevar a cabo la elección, no solo de Cortes, sino también de la Corte de Constitucionalidad”, añadió.

Entregan informe

Finalmente, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, entregó a la misión un informe de los hechos ocurridos en los últimos días.

No obstante, en la instancia de jefes de bloque no estuvieron presentes representantes de varias bancadas como el caso del diputado Carlos Barreda, quien denunció que no fueron convocados.

Denuncio a la Mision enviada por la OEA que el bloque legislativo de la UNE NO fue convocado a la reunion de jefes de bloque. — carlos barreda (@cbarreda01) December 1, 2020

A este respecto, el diputado Rodríguez indicó que la solicitud había sido para que la misión de la OEA se reuniera con la junta directiva, pero “también se hizo el espacio de invitar a algunos diputados que no habían podido reunirse, puesto que los diputados de la oposición ya se habían reunido el fin de semana”, aseveró.

