EN IMÁGENES. Caos, anarquía, heridos y un bus quemado en el Centro Histórico

Una nueva manifestación masiva y pacífica se realizó en la Plaza de la Constitución sin incidentes en la mayor parte del tiempo, pero en horas de la noche varias personas se encargaron de ensombrecer el octavo día de protestas con fuertes incidentes.

Una nueva manifestación que se llevó a cabo el sábado, 28 de noviembre y que en la mayor parte del tiempo se realizó sin inconvenientes, culminó en horas de la noche con caos, anarquía y vandalismo en el Centro Histórico.

Un autobús del Transurbano fue incinerado a un costado del Palacio Nacional de la Cultura empañando así la protesta pacífica que se realizó en el Parque Central.

Los hechos tuvieron inicio aproximadamente a las 5:30 de la tarde cuando un grupo de sujetos llevó la unidad de transporte hacia el lugar en mención y le prendió fuego. A esta hora las personas que se encontraban en la Plaza de manera pacífica continuaban sin incidentes registrados.

Elementos de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para apagar el fuego del vehículo, el cual presentaba incineración parcial.

Sin embargo, horas más tarde, un grupo de personas que no se retiró del lugar y que, por el contrario, continuó intentando quemar en su totalidad el bus, finalmente lo consiguió.

Previo a ello, un pequeño grupo de antimotines y agentes de la PNC intentaron persuadir a las personas, quienes portaban todo tipo de objetos contundentes como bates de beisbol, palos, tubos y hasta cadenas, pero estos los recibieron con golpes y finalmente los alejaron del Palacio Nacional de la Cultura.

Tras los incidentes suscitados en el Centro Histórico, el presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, la PNC y el Ministerio de Gobernación (Mingob), pidieron la “intervención” del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) actuar ante estos hechos.

El diputado Rodríguez pidió la intervención de Jordán Rodas para “garantizar los derechos de todos los guatemaltecos, incluyendo a los agentes”.

Mientras que el Mingob también hizo lo propio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

A este respecto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, quien confirmó en Emisoras Unidas que se encontraba en Quetzaltenango “ejerciendo el mandato de la Constitución” de verificar el cumplimiento del amparo provisional, aunque en la ciudad altense no hubo incidentes que lamentar durante la manifestación, indicó que sí habían delegados presentes en el Parque Central.

Tras este cuestionamiento por parte del periodista Luis Felipe Valenzuela en Emisoras Unidas, Rodas respondió:

“Así es, desafortunadamente solo había presencia de la PDH y no de la PNC”.

Aseguró que tras los incidentes ocurridos ya se estaba “ante derechos delictivos” y ante ello, la PNC tenían todo el derecho de actuar en contra de los posibles delincuentes.

“No pueden depender de la PDH, que no se excusen en nosotros para no actuar. Es importante que con responsabilidad, apegados a derecho y respetando los Derechos Humanos, ellos cumplan su función”, añadió.

Además, Rodas Andrade indicó que el Ministerio Público debe perseguir a los delincuentes que realizaron los hechos durante la manifestación y hacer una investigación exhaustiva.

“Tienen que dar con los responsables de este hecho tan lamentable, que no puede empañar esta gesta ciudadana que se dio de forma pacífica, salvo este incidente”, mencionó.

El PDH indicó que las personas estaban armados e incluso, según él lo conoció, utilizaron una bomba para incinerar el bus del Transurbano.

“Nosotros no tenemos fuerza pública, sino mejor hiciéramos la PDH el trabajo del ministro, de la PNC, del presidente, pero no. Nuestro rol, según la Constitución, es supervisar la administración pública, que hagan bien su trabajo, defender y promover los Derechos Humanos y el acceso a la información. Y mediar cuando sea posible, pero cualquier estudiante de Derecho sabe que no se puede mediar cuando hay hechos delictivos”, añadió.