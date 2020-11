AEU: “Intentan vincular al bloque de estudiantes con el Transurbano quemado y no es así”

La secretaria de la AEU, Laura Aguiar, comentó a Emisoras Unidas con respecto a un bus del Transurbano que fue tomado por estudiantes, pero que no fue el mismo que personas desconocidas quemaron en la noche.

La Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) dio a conocer que no tienen nada que ver con los incidentes de la tarde-noche ocurridos en el Centro Histórico, los cuales dejaron como saldo un bus del Transurbano quemado.

“Deslegitimar a estudiantes”

“Algo hay que dejar bien claro es que se intentan vincular al bloque de estudiantes con el Transurbano que está quemado y no es así”, indicó Laura Aguiar, de la AEU.

Por otra parte, indicó que lo que sucedió fue que una parte de estudiantes que iba con el bloque decidió tomar un Transurbano “para resguardar la marcha que llevábamos, el cual fue devuelto en perfectas condiciones; el conductor estuvo en buen estado, nunca hubo maltrato y se regresó el vehículo en horas de la tarde”, mencionó.

“Este vehículo que queman durante la noche, cuando ya ni siquiera el bloque de estudiantes está presente, es una acción para intentar desligitimar las acciones de los estudiantes”, mencionó Aguiar.

Asimismo, añadió que la marcha fue pacífica, que estuvieron desde las 12:30 del mediodía donde se hizo la convocatoria en la 18 calle hasta la Plaza “en donde no se dañó a nadie, ni a policías ni en Gobernación. Son acciones que creo yo que estuvieron planeadas”, indicó.

“¿Ustedes abordaron un autobús y lo hicieron a la fuerza?”

Ante esta pregunta realizada por el periodista Luis Felipe Valenzuela, Aguiar contesta:

“No, hubo un grupo de estudiantes que tomó un bus, no a la fuerza, no de manera violenta, y lo hizo para resguardar la marcha que se llevaba. Incluso estaba siendo conducido por el que manejaba el Transurbano. Se negocia con él y ya se llega a la Plaza; después el Transurbano se va. Creo que incluso salieron las fotos de las diferencias de las placas.”

“¿Ustedes secuestraron el autobús?”

“No. La AEU no tomó ningún autobús, eso que quede claro. La AEU estuvo hasta adelante con su marcha con su manta. Parte del bloque estudiantil decidió negociar con un conductor de un Transurbano, sin lastimar a nadie, sin dañar el autobús. Ese autobús fue devuelto en horas de la tarde, en perfectas condiciones. Y horas más tarde, en la Plaza llega otro Transurbano, con otra placa, que no era el que se había devuelto, y es el que un grupo de personas desconocidas que no están relacionadas con el movimiento estudiantil ni con el bloque, es quemado en la Plaza.”

¿Cómo ven esta situación de lo que se está viviendo durante los últimos ocho días?

“La OEA, convocada por la presidencia, está en el país. Se utilizó la Carta Democrática para saber qué. En la mañana los policías se muestran como pacíficos, dando rosas, con botargas, cuando el sábado pasado había una represión que hasta llevaban bombas lacrimógenas hasta la Plaza. Realmente es una diferencia, es un traslape entre las acciones de la policía del fin de semana pasado a este, y que casualmente en la noche ya empieza a tomar acciones distintas la manifestación, cuando durante el día no hubo problemas y todo pacífico.”

“Fueron secuestrados”

Por su parte, Armando Samayoa, asistente administrativo del Transurbano, indicó que el bus que fue quemado frente al Palacio Nacional de la Cultura fue secuestrado aproximadamente a la una de la tarde cerca del Parque Colón.

Además, comentó que otra unidad más fue secuestrada en el Anillo Periférico.

