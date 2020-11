Neumólogo del Roosevelt resalta en duro mensaje que la Covid-19 es brutal y traicionera

El especialista, que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes positivos, se dirigió, incluso, a los “negacionistas”.

El médico neumólogo del hospital Roosevelt, Juan Manuel Luna, utilizó una vez más sus redes sociales para detallar la realidad del Covid-19.

“Solo cuando te enfrentas cara a cara a Covid-19 te das cuenta que es una enfermedad brutal, impredecible, traicionera, y sí, todavía inexpugnable”, escribió el especialista que ha insistido en la importancia de prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2.

Sin embargo, también se refirió a los “negacionistas”, a aquellas personas que niean que se trate de un virus mortal.

“Ni me contradiga negacionistas, no tienen ni puñetera idea y hoy NO me voy a desgastar… hoy NO”, agregó.

El especialista recibió varios comentarios, entre donde se destacan varias dudas sobre los factores que provocan que el virus complique el estado de salud de una persona.

“Es una de las preguntas sin respuesta todavía. Y algo que nos preocupa a los médicos, que no haya marcadores que nos digan antes del contagio, cómo le va a ir a cada persona”, replicó.

Vacuna contra Covid-19

Luna aprovechó el espacio informativo virtual para dar a conocer las diferencias entre las vacunas contra Covid-19, que se desarrollan.

El titular de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, explicó que Guatemala optará por la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, en Reino Unido, debido a que se trata de una dosis creada por vectores y no requiere una congelación especializada.

El doctor Luna realizó una comparación y detalló las diferencias y mecanismos de las vacunas de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca.

⚠️COVID-19⚠️

Comparación Vacunas

Pfizer (Pf)🇺🇸

Moderna (Mo)🇺🇸

Astra Zeneca (AZ)🇬🇧

TECNOLOGIA:

Pf: m-RNA

Mo: m-RNA

AZ: Vector viral

COSTO:

Pf: €54 (2 dosis)

Mo: €33 (2 dosis)

AZ: €12 (2 dosis)

ALMACENAMIENTO:

Pf: -60 a -80 C

Mo: -20 C

AZ: +4 a +8 C

MECANISMO:

👇 pic.twitter.com/j9aVepwutt — Juan Manuel Luna (@jlunamd) November 24, 2020

