Seis datos sobre la detención de personas en la manifestación

Una intensa jornada se vivió el sábado durante la manifestación ciudadana, la cual dejó varios heridos, detenidos y mucha incertidumbre.

El sábado se llevó a cabo una manifestación impulsada por la inconformidad tras la aprobación del Presupuesto 2021 y otros aspectos que guatemaltecos aún reprochan al presidente Alejandro Giammattei, no obstante, las cosas se salieron de control y como resultado quedaron varias personas heridas y otros más detenidos.

Protestas: Más de 40 personas detenidas

El sábado se realizaron manifestaciones ciudadanas en la ciudad y en algunas cabeceras departamentales. La Policía Nacional Civil (PNC), que reprimió las protestas, informó que en el Centro Histórico de la capital detuvieron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, y en Quetzaltenango a otras siete. Las audiencias de primera declaración se realizaron ayer en los juzgados de turno.

Defensa ad honorem para capturados

Hubo profesionales del derecho que llegaron a la Torre de Tribunales para defender gratuitamente a quienes fueron aprehendidos durante la jornada de protesta. A petición de algunos estudiantes, el diputado del Movimiento Semilla Román Castellanos presentó en el Organismo Judicial una exhibición personal a favor de una de las menores de edad que fue detenida y golpeada por los agentes de la Policía.

Saliendo de Torre de Tribunales porque algunos estudiantes me pidieron poner una exhibición personal por una menor capturada esta tarde. Espero que se garantice debido proceso, presunción de inocencia y estandares de derechos humanos a todos/as. https://t.co/mSovVlOP4a pic.twitter.com/PVGHFUEsYf — Román Castellanos (@rocasgt) November 22, 2020

Documentaban y ayudaban a afectados

La documentalista y cineasta Melissa Mencos fue llevada a la carceleta de la Torre de Tribunales luego de ser aprehendida, en la zona 1 capitalina. “Fui detenida ilegalmente y agredida. No es posible que no podamos documentar lo que está pasando, esto no puede seguir así”, denunció.

MP buscaba imputar hasta cuatro delitos

El Ministerio Público (MP) imputó hasta cuatro delitos a quienes fueron detenidos: manifestaciones ilegales, atentado, desorden público y depredación de bienes culturales. La PGN fue querellante en el caso porque el Estado fue “víctima y agraviado por lo que ocurrió en el Centro Histórico”.

Juez: “PNC actuó de forma brusca”

El juez Mario Godoy escuchó las declaraciones de 15 personas capturadas el sábado. El juzgador determinó que la PNC actuó de forma brusca al momento de sus detenciones, además que el MP no pudo comprobar ningún delito en su contra. Por esa razón, ordenó su inmediata liberación. No obstante, previo al cierre de esta edición aún continuaban las audiencias de los demás detenidos.

“¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”

Alrededor de las 19:00 horas quedaron en libertad las 15 personas a las que les declararon falta de mérito. Con las consignas: “El pueblo, unido, jamás será vencido” y “Sí se pudo” salieron del edificio del OJ. Sus familiares y amigos los recibieron con aplausos y abrazos. En tanto, quienes aún seguían en la carceleta celebraron la decisión del juez. “Somos solidarios. Nos volveremos a ver en las calles”, dijo uno de ellos.

