Las cinco peticiones del vicepresidente a Alejandro Giammattei

Entre las peticiones del vicepresidente Castillo está desintegrar el Centro de Gobierno, el cual dirige Miguel Martínez.

El vicepresidente Guillermo Castillo esta noche, 20 de noviembre, emitió un pronunciamiento, en el que informó sobre las peticiones que hizo al presidente, Alejandro Giammattei.

Castillo y Giammattei tomaron posesión de sus cargos el 14 de enero de este año. Ambos participaron como candidatos del partido político Vamos.

“Le he manifestado al señor presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y decisiones que se han tomado no las comparto. No he sido consultado por la poca comunicación que tenemos”.