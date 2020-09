Director del Centro de Gobierno: “Me han inventado mil cosas, han querido afectar mi trabajo”.

Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno, asistió al Congreso de la República a una citación que convocaron las bancadas URNG-Maíz y Winaq.

Durante la reunión se le cuestionó sobre el desempeño de sus funciones, de la ejecución presupuestaria y del plan operativo de dicha comisión presidencial.

Los diputados Greicy de León y Cándido Leal, del partido Vamos, se presentaron a la citación, pues pueden hacerlo sin voz y sin voto, según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Los diputados de los dos bloques legislativos aseguraron que el Centro de Gobierno duplica funciones con varios ministerios y secretarías del Organismo Ejecutivo.

No obstante, Martínez negó ese señalamiento y argumentó que el personal de dicha dependencia se “encarga de que cada ministerio cumpla con las diferentes metas”. Y todo, se reporta al presidente Alejandro Giammattei.

“El presidente tiene derecho de crear comisiones. El Centro de Gobierno no ve Consejos de Desarrollo ni dirige ningún gabinete. Cada uno de los trabajadores fue propuesto por el ministro”, indicó.

Agregó: “Me han inventado mil cosas, han querido afectar mi trabajo… Me han criticado porque en el Centro de Gobierno están mis amigos, pero los perfiles han sido referidos por los ministros, ellos dijeron que eran las personas ideales”.

Durante la citación se dio a conocer que en el Centro de Gobierno se contrató a personas jubiladas.

Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno: "No sé si sentirme orgulloso de que piensen de que estamos trabajando de más, porque peor sería que dijeran que el Centro de Gobierno no hace nada. No estamos duplicando funciones. Nosotros coordinamos".

