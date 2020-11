Eliot Engel: Congresistas verifican acciones para destituir a magistrados

La Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, explicó que él y varios de sus compañeros mantienen su atención en las acciones para destituir de forma ilegal a los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por medio de la cuenta oficial de Twitter del Comité se publicaron las declaraciones de Engel con relación al asunto.

De esa cuenta, Engel afirmó que se siguen los señalamientos emitidos en contra de los dos magistrados de la corte más alta del país.

En la referida plataforma digital se lee:

Chairman @RepEliotEngel: My colleagues and I are closely tracking efforts in Guatemala to illegally remove Constitutional Court judges from office. I urge the Guatemalan Congress to be on the right side of history and respect the rule of law.

