Biden celebra su cumpleaños tras haber alcanzado la presidencia de Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebra este viernes su cumpleaños número 78, justamente cuando faltan dos meses para que asuma el mando de la Casa Blanca.

Biden prestará juramento el 20 de enero de 2021, sucediendo al republicano Donald Trump y convirtiéndose así en el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos.

Su equipo de campaña, no obstante, no ha anunciado ningún evento en particular para el cumpleaños del mandatario electo.

Para este día, su agenda marcaba solamente una reunión en su bastión de Wilmington, Delaware, con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

El mayor triunfo político

De una vida llena de tragedia, Joe Biden ha pasado a alcanzar el mayor triunfo político en Estados Unidos. El ahora presidente electo ha sufrido profundas pérdidas personales y vio cómo sus primeras ambiciones políticas quedaron truncadas, pero su promesa de unificar a Estados Unidos lo ha llevado ahora a Casa Blanca, tras casi medio siglo en Washington.

Es poco habitual que los perfiles de dos candidatos presidenciales sean tan disimiles, pero en la carrera de 2020 la personalidad cercana de Biden, con sus orígenes modestos se oponía al carácter exultante de Trump, un hombre de negocios que nació entre privilegios pero que insistía en que era el candidato marginal.

En su larga carrera hasta la Casa Blanca, que se extiende durante décadas con dos intentos infructuosos, Biden sostenía que podía cambiar el talante de Estados Unidos y pasar de la rabia y la sospecha a la dignidad y el respeto.

Y en su tercera postulación presidencial, su victoria ante Trump deja a Biden en la cúspide de una larga carrera política en pos de la conciliación de una nación profundamente polarizada. Hereda una pandemia de coronavirus que no da señales de disminuir y un país dividido en varios sectores.

