Malouf: “Por sus obras los conoceréis. No nos conocen muchos”

Antonio Malouf, ministro de Economía, dio un discurso en el desayuno nacional de oración e hizo referencia a varias enseñanzas religiosas.

Antonio Malouf, titular del Ministerio de Economía, participó del desayuno nacional de oración, organizado por Guatemala Próspera, y replicó parte de las palabras de su antecesor, el cual señaló: “Por sus obras los conoceréis”.

Durante su discurso, el ministro dijo:

El funcionario aseguró que cada uno de los empleados y funcionarios del gobierno trabaja de manera adecuada, pues fue la educación que recibieron en su hogar:

Además, aseguró que tuvo una reflexión cuando decidió aceptar un cargo público en el gobierno de Alejandro Giammattei:

“Cuando yo acepté el cargo de ministro dije: ‘Tengo que hacer las cosas bien’, y las debemos de hacer bien, y las estamos haciendo bien en el gabinete. Y no porque va a venir la señora Consuelo Porras con todo el Ministerio Público a tocarnos –la puerta– a las 6 de la mañana, no es eso, ese no es el miedo”.