Los diputados de la alianza legislativa lograron avalar el presupuesto por Q99 mil 700 millones, al cual le hicieron cambios de último momento.

Opacidad y evidencia de negociaciones fuera de las reuniones de la comisión de Finanzas del Congreso son los calificativos que mencionaron economistas para definir la aprobación del presupuesto general del próximo año.

Los expertos consideraron que faltó discusión técnica para respaldar los cambios que hizo la mesa de trabajo. Y demuestra las artimañas que se utilizaban cuando Manuel Baldizón controlaba la comisión. Pues el mismo día que se entregaba el dictamen del presupuesto se aprobaba.

Otro de los aspectos que mencionaron los entrevistados que llamó la atención son las asignaciones específicas fuera de los presupuestos de cada entidad gubernamental, lo cual refleja una justificación con respaldo por las instituciones que ejecutarán los fondos.

Aunque los diputados trataron de defender el presupuesto por el aumento de la recaudación fiscal por alrededor de Q1 mil 500 millones, no se argumenta de cuáles impuestos directos provendrán, lo que hace que la Superintendencia de Administración (SAT) no aumente la fiscalización específica.

“Mientras la población, preocupada por sobrevivir…”

Jorge Lavarrreda, del CIEN

La conclusión es clara y con estrategias para evitar la reacción de la población. La aprobación del presupuesto se hizo en momentos de emergencia cuando la población está ocupada y preocupada por sobrevivir. En cuanto a aumentar los ingresos fiscales, solo se hacen bolsones de ingresos, pero se desconoce de cuáles impuestos vendrán y en otras ocasiones no se cumplen. Aunque un recorte en el capítulo de reactivación económica llama la atención que el Ministerio de Comunicaciones tendrá una asignación extraordinaria por Q1 mil 529 millones. Así como se asignan Q530 millones para la ampliación a cuatro carriles de una carretera. La principal preocupación nuevamente es que tenemos un presupuesto aprobado con endeudamiento y no se garantiza ningún resultado que se mencionó para avalar el presupuesto como es la reducción de la desnutrición, no hay mayor aprendizaje, ni tampoco hay atención en salud, lo cual es una gran tragedia.

“Preocupan las asignaciones en artículos específicos”

Ricardo Barrientos, analista de Icefi

No hubo una elaboración técnica para otorgar recursos con asignaciones específicas, lo cual deja ver que hay alguna negociación política para beneficiar a diputados, contratistas o proveedores en ciertos departamentos. El artículo 114 establece fondos para un hospital de San Marcos o para una carretera en Quetzaltenango, por lo que habría que ver si un integrante de la comisión de Finanzas no promovió esa asignación con algún interés. Ya que no se incluye en el presupuesto de los ministerios responsables. También preocupa que organizaciones no gubernamentales podrán utilizar hasta 25 por ciento de los fondos que reciben para la recuperación de sus instalaciones, lo cual da pena por aquellas ONG honestas. Huele a pestilencia de corrupción porque hay organizaciones no gubernamentales desconocidas y que pueden tener tintes políticos con alcaldes o financistas. A pesar de las tormentas tropicales, se dejaron fuera temas ambientales y solo hay prioridades enfocadas a obra gris que son de corrupción.

“El proceso consensuado se dejó a un lado y es poco transparente”

Fabián Juárez

Desde que se entregó el proyecto de presupuesto, diferentes centros de pensamiento señalaron errores. Por lo que con la forma de aprobar el presupuesto se perdieron todos los estudios técnicos, ya que no hubo análisis para ver los cambios. Todo el proceso consensuado de varios meses se dejó a un lado, lo cual refleja poca transparencia. Si bien se aumenta la recaudación fiscal, no es significativo. Pues las calificadoras han señalado el nivel de deuda en relación con los ingresos fiscales, la cual supera los límites permitidos debido al endeudamiento que se autorizó por la pandemia. Hay que ser más cuidadosos en ese aspecto, ya que las calificadoras de riesgo han señalado en aumentar la capacidad fiscal, de lo contrario significará una pérdida de confianza. Cierre de negocios y se puede caer en incumplimiento en el pago de la deuda. Desde que se dio a conocer el proyecto de presupuesto, se hizo la observación de los niveles de deuda. Se debe trabajar en retomar una estabilidad fiscal.

Aprueban más financiamiento

Con una actitud de poder, los diputados aprobaron de urgencia nacional un préstamo más, por US$20 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Cuyos fondos serán para financiar el actual presupuesto. La petición fue hecha por el diputado Jaime Lucero, de la Unión del Cambio Nacional.

