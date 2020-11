Fitch Ratings pone en observación al país por atraso en pago de eurobono

El cumplimiento del pago de la deuda pública y de sus intereses son aspectos que revisan las calificadoras de riesgo a cada país.

En menos de 10 días, las calificadoras de riesgo se han pronunciado por la situación de la deuda del país. Este martes Fitch Ratigns bajó la calificación de “BB-“ a “C” en la emisión del eurobono que vencerá en 2026.

Decisión hace coloca las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo en moneda extranjera de Guatemala.

Asimismo, mantuvo las demás calificaciones al país.

El motivo de disminuir la calificación se debe el pago atrasado del cupón en su eurobono con vencimiento en 2026, debido a la disputa comercial pendiente con la empresa de distribución de electricidad TECO, cuya sede está en Estados Unidos.

“El pago del cupón tiene un periodo de gracia de 30 días que finaliza el 3 de diciembre de 2020. No realizar el pago dentro del periodo de gracia constituiría un evento de incumplimiento, según los criterios de Fitch y resultaría en una rebaja de la IDR en moneda extranjera a incumplimiento restringido”, explicó Fitch en un comunicado. https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/11/17/guatemala-presupuesto-comision-finanzas.html

Razones del pago

De acuerdo con la calificadora de riesgo, el país no ha cumplido con el pago del cupón por US$15.7 millones, que venció el 3 de noviembre, por lo que un tribunal de Nueva York recibió un aviso de restricción dirigido a la cuenta del gobierno en el Bank of New York Mellon.

El pago por US$35 millones a TECO se debe por un arbitraje que empezó en 2009 y por lo que un tribunal de Washington DC ordenó ese monto en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.

Fitch indicó que el gobierno tiene cupones de pago por un total de US$55 millones en otros bonos globales adeudados al 30 de diciembre y US$31 millones al 5 de diciembre.

El pago de la deuda y sus servicios se incluyen en el presupuesto general de cada año, en el rubro de Otras obligaciones a cargo del Tesoro.

