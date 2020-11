El Insivumeh indicó que desde abril se pronosticó que el Atlántico y el Caribe ha generado más tormentas tropicales.

El aumento de categoría a máxima del huracán “Iota” mantiene las alertas en varios países de Centroamérica. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señaló que el mayor impacto en el país será entre el miércoles y jueves.

César George, jefe de meteorología del Insivumeh, comentó que el primer efecto del fenómeno natural son bandas nubosas a partir del martes 17, lo cual provocarían llovizna e incremente la velocidad del viento, similar a una depresión tropical.

Sin embargo, indicó que por un sistema de alta presión en el Atlántico bloque al huracán y puede hacer que baje su velocidad.

Hurricane #Iota Advisory 13: Iota Becomes a Category 5 Hurricane. Forecast to Bring Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Torrential Rainfall to Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020