Poderoso huracán Iota alcanza la categoría 5, advierte el NHC

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que se espera que Iota provoque “vientos catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y lluvias torrenciales”.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó este lunes que el poderoso huracán Iota alcanzó la categoría 5 (de una escala de 5) con vientos de hasta 260 kilómetros por hora mientras avanzaba hacia territorio centroamericano, donde autoridades de varios países continúan evacuando a miles de personas para minimizar los riesgos ante posibles inundaciones.

“Iota se ha convertido en un huracán de categoría 5 y se prevé que provoque vientos catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y lluvias torrenciales en Centroamérica”, escribió el centro estadounidense en sus redes sociales.

#Iota has become a category 5 hurricane and is forecast to bring catastrophic winds, life-threatening storm surge, and torrential rainfall to Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/w6oof46Ley

Según el NHC, el impacto sería mayor en el noreste de Nicaragua y el este de Honduras, zonas aún devastadas por el ciclón Eta, que a principios de noviembre dejó más de 200 muertos y 2.5 millones de afectados en el istmo.

En Honduras, Iota ya provocaba este lunes rachas de vientos y fuertes lluvias en los departamentos orientales de Gracias a Dios, Colón, Olancho y Atlántida, según la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

En Nicaragua, pobladores de la localidad de Bilwi se apresuraban a proteger techos y ventanas con restos de lo que dejó Eta y otros buscaban un refugio porque sus viviendas no tienen condiciones de resistir la embestida de Iota.

El Salvador, que sufrió poco con el paso de Eta, declaró alerta naranja (alto grado de riesgo) en todo el país ante la posible necesidad de evacuar pobladores, según el ministro de Gobernación, Mario Durán.

Panamá también era afectado por las bandas del huracán Iota, y declaró alerta roja en las provincias occidentales de Chiriquí y Boca del Toro, y en la comarca indígena Ngäbe-Buglé.

Here are the 10 am EST Key Messages for category 5 Hurricane #Iota. Extreme winds and a life-threatening storm surge are expected along portions of the coast of northeastern Nicaragua. Life-threatening flash flooding is also expected in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CP5u0WQY5m

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020