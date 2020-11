Iota se convertiría en un huracán categoría 4 “extremadamente peligroso”

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Iota se convertirá en un huracán de categoría 4, y tocará tierra en el noreste de Nicaragua o el este de Honduras.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió este domingo, por medio de sus redes sociales, que el huracán Iota podría convertirse en un ciclón “extremadamente peligroso” y llamó a las autoridades de las áreas en riesgo a apurar los preparativos para su inminente impacto.

Las proyecciones del NHC indican que Iota podría tocar tierra el lunes, en el litoral Caribe entre Nicaragua y Honduras, siguiendo un rumbo similar al de Eta, que a inicios de este mes dejó más de 200 muertos y 2.5 millones de afectados por inundaciones y deslaves.

#Hurricane #Iota is expected to become an extremely dangerous category 4 hurricane tomorrow and make landfall in NE Nicaragua or E Honduras. Preparations to protect life and property should be rushed to completion in the Hurricane Warning areas. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mK7SpNo0IF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020