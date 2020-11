¿Puede Donald Trump permanecer en el poder tras la derrota?

El 45 POTUS confía en que el resultado de las elecciones de noviembre puede ser anulado, mencionando la posibilidad de quedarse para un segundo mandato y más allá. Publinews investiga lo que se puede esperar.

Una transición pacífica del poder está en duda en los Estados Unidos mientras el presidente en ejercicio Donald Trump se niega a reconocer la victoria de Joe Biden. El gobernante, de 74 años, presentó una serie de demandas en los estados donde hay batalla para probar que tiene razón y decir que la elección sigue sin resolverse. En una medida muy poco ortodoxa, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha autorizado al Departamento de Justicia a investigar las irregularidades en la votación. Pero, según se informa, incluso si las demandas e investigaciones tuvieran éxito, no serían suficientes para anular los resultados.

“Puede seguir haciendo lo que ha hecho durante toda su vida. Miente y si eso no funciona, se enfurece con el mundo como un niño malcriado de 12 años. Y si eso no funciona, presenta una demanda tras otra. Y cuando eso no funciona, sigue adelante. Encuentra algo más por lo que mentir y enfurecerse y a alguien más a quien demandar”, explicó a Publinews Internacional Chris Lamb, presidente del Departamento de Periodismo y Relaciones Públicas de la Universidad de Indiana y la Universidad Purdue, en Indianápolis, Estados Unidos.

Sin embargo, según los expertos, la intención de Trump podría socavar la confianza de los estadounidenses en el voto y representar una amenaza inmediata para la seguridad del país. Pero, ¿podría realmente permanecer en el poder?

“Es terriblemente improbable”, cree Lamb. “Trump tiene más posibilidades de ganar la presidencia que yo, un protestante, de convertirme en papa. Y no por mucho”, dijo.

El experto está de acuerdo con que la situación no tiene precedentes.“Hemos tenido presidentes que han perdido el voto popular, pero han ganado el Colegio Electoral y se han convertido en presidentes. Así es como Trump se convirtió en presidente en 2016. Nadie ha ganado la presidencia perdiendo el voto popular y el colegio electoral. Si el presidente Trump cree esto, es un idiota o un mentiroso o está completamente loco… o las tres cosas”, concluyó.

Para saber más, hablamos con Neta C. Crawford, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Boston, en Estados Unidos.

4 preguntas a…

Neta C. Crawford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Boston, en EE. UU.

El presidente Trump ha tuiteado que ganó las elecciones varias veces…

Creo que es poco probable que el presidente Trump encuentre la manera de sacar un conejo del sombrero con la elección. Está muy por detrás en el conteo de votos en los estados clave. Ha perdido en el Colegio Electoral. Sus demandas judiciales están fallando. Quizás espera que sus partidarios inicien protestas masivas. Si eso ocurre, espero que sus partidarios no sean violentos.

¿Es completamente improbable que se quede para el segundo mandato?

El mandatario está jugando una guerra de posiciones. Él tiene las riendas del poder ahora y espera mantenerlas simplemente afirmando que él es el ganador. Esta estrategia solo puede durar mientras otros sigan el juego. Puede que intente que algunos gobernadores republicanos legisladores den la vuelta a los resultados del Colegio Electoral cuando se presenten al Congreso, lo que supondría una crisis. Sin embargo, dudo que las cosas lleguen tan lejos.

¿Hay algún precedente en la historia de los Estados Unidos en ese sentido?

Esta es una situación sin precedentes. Pero el presidente Trump ya ha sido un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.

México, Rusia y Brasil decidieron no felicitar a Joe Biden después de ganar las elecciones. ¿Podría eso convertirse en un problema en enero de 2021?

Creo que es un problema a corto plazo. Es probable que México esté esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, mientras que Rusia y Brasil en realidad prefieren a Trump. Las cosas volverán a la normalidad después de que Trump deje el cargo.

(Visited 1 times, 1 visits today)