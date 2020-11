Huracán Iota se ha fortalecido a categoría 2, informa Insivumeh

El Centro Nacional de Huracanes prevé que Iota se convertirá en un potente huracán categoría 4, similar a Eta, y que descargue lluvias fuertes en la región.

El huracán Iota se ha fortalecido en categoría 2 con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora, según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), mediante el boletín 18-2020.

Además, en el documento se indica que Iota viaja con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora y continúa su movimiento lento hacia las costas de Nicaragua, ingresando a ese país durante las primeras horas del próximo martes, 17 de noviembre.

Por otra parte, el Insivumeh indicó que las bandas nubosas más externas del sistema podrían incrementar las lluvias desde el lunes sobre los departamentos de Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, norte de Huehuetenango y Quiché; así como el noreste de Zacapa y Chiquimula.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC Atlantic), publicó en sus redes sociales el aviso 10A que indica lo siguiente:

Hurricane #Iota Advisory 10A: Iota Strengthens to a Category 2 Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

Pero la entidad estadounidense también indica que se espera que cuando Iota toque tierra en Nicaragua ya se haya conformado en un huracán categoría 4.

Esto quiere decir que podría seguir un rumbo similar al de Eta, que a principios de noviembre ha dejado varios muertos, desaparecidos y destrucción en el país.

Hurricane #Iota continues to strengthen. Forecast to become a dangerous category 4 hurricane before it reaches Central America Monday night. Here are the 10 pm EDT Key Messages. For more, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/rnM1KGDwJr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020