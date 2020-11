Twitter y Facebook están en alerta ante declaraciones de Donald Trump

Facebook y Twitter señalaron este miércoles como potencialmente engañosos mensajes de Donald Trump en los que el presidente estadounidense se da como ganador de una elección muy cerrada antes de que termine el conteo de votos. Este es un escenario que las redes sociales ya habían previsto.

El señalamiento fue hecho por la red social poco después de la publicación del tuit, que decía: “Estamos muy por delante, pero ellos tratan de robar la elección. Nunca les dejaremos hacerlo”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020