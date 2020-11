Seis datos de las elecciones presidenciales que tienen en suspenso a Estados Unidos

El candidato demócrata, Joe Biden, declaró ayer que “sin duda” será el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, mientras que su rival, Donald Trump, cuestiona ante la justicia los resultados. “Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos los ganadores”, indicó el veterano demócrata refiriéndose a su compañera de fórmula, en una breve alocución desde su localidad de residencia, Wilmington, en Delaware. Biden lidera la carrera con al menos 253 votos electorales, frente a 214 de Trump. Si se considera que ganó en Arizona, donde “Fox News” y la agencia “AP” proyectaron su triunfo, tiene 264 votos.

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.

America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020