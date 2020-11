VIDEO. Mariachis amenizan jornada de votación en el estadio de Los Dodgers

Una banda de mariachis amenizaba la jornada de elecciones en Estados Unidos, específicamente en el estadio de Los Dodgers, en Los Ángeles, ante los votantes que este martes acudían a este centro de votación para elegir entre Donald Trump y Joe Biden.

Los elegantes trajes de los músicos contrastaban con sus celestes mascarillas, las cuales portaban, sin falta, cada uno de ellos, en medio de unos comicios históricos, marcados por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

First time voter and naturalized citizen, Salvadora, voting for all those immigrants who can’t but deserve a chance to build a better life with freedom. @CHIRLA #YoSoyCaliforniayVoto pic.twitter.com/4ADSHlxg38

— Angelica Salas (@AngelicaCHIRLA) November 3, 2020