Edwin Luna es fuertemente criticado por llevarle mariachis a Kimberly Flores en plena cuarentena

View this post on Instagram

Un año más de vida gracias a Dios 🙏🏻 por tanto, por el amor de mi familia que es lo más importante ❤️ por el cariño de todos ustedes. Por cada sonrisa, enojo, tristeza y mucha enseñanza que ustedes me brindan día a día 😂🥰 no me queda más que agradecer y mandarle muchos abrazos y besos 😘 ahora me toca celebrar en casa 😍🏠 pero no saben lo feliz que me hace tener a tanta gente que me da su cariño, amigos que se vuelven familia, compadres que admiro y amo ☀️ porque son una luz 💡 en mi vida 😍 y un esposo que es el mejor del mundo 🌍 me llenas de tanto amor, locuras y metas juntos 🙌🏼 🎁🎊🎉