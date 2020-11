Ubican a 68 personas inmigrantes en casa de Laredo, Texas

La Patrulla Fronteriza encontró a 68 personas de nacionalidad mexicana, guatemalteca, hondureña, salvadoreña y ecuatoriana en una vivienda de Laredo, en Texas.

Ninguna llevaba algún documento que respaldara su situación legal en Estados Unidos. Tampoco hacían uso de ninguna medida para evitar la propagación de la Covid-19.

Las autoridades estadounidenses se están haciendo cargo del caso, pues ingresar a ese país de manera irregular supone un delito que es castigado con el retorno forzoso.

Las 68 personas fueron ubicadas la tarde del 29 de octubre. Después de que la Patrulla Fronteriza fue alertada sobre actividades sospechosas en dicha vivienda.

Las personas estaban todas juntas, sin utilizar mascarilla y sin guardar el distanciamiento social recomendado para la prevención del coronavirus.

Sobre eso se pronunció la Patrulla Fronteriza en un comunicado:

“Una vez más, se descubre que un gran grupo de personas estaban alojadas en un lugar cerrado sin equipo de protección especial. Eso aumenta el potencial de infección por Covid-19. Esta práctica no solo pone en peligro a quienes son contrabandeadas, sino también a la seguridad de nuestras comunidad y de nuestra nación”.

La pandemia por coronavirus en Estados Unidos, hasta hoy, sumaba 9 millones 475 mil 788 casos y 136 mil 501 muertes por la nueva enfermedad.

#ICYMI: Border Patrol agents & the Laredo Police Department worked together last week to close a stash house with 68 people inside.

Read more via @CBPSouthTexas: https://t.co/ScO6UDnTRc pic.twitter.com/hh2cb9jf3V

— CBP (@CBP) November 2, 2020