La Policía de Austria informó este lunes sobre un tiroteo en el centro de Viena, cerca de una sinagoga, en lo que las autoridades consideran que podría tratarse de un “ataque terrorista”.

Según información del Ministerio del Interior, citado por la agencia de prensa APA, uno de los agresores habría muerto en el ataque, mientras que un agente de policía habría resultado gravemente herido, aunque no estaba claro el número de víctimas que habría dejado el incidente.

Karl Nehammer, ministro austriaco del Interior, indicó que sospechan que podría tratarse de un ataque de naturaleza “terrorista”. “En estos momentos puedo confirmar que creemos que es aparentemente un ataque terrorista”, con varios heridos y varios atacantes, añadió Nehammer a la radio pública ORF.

Las autoridades austriacas pidieron a la población prudencia y quedarse en casa mientras se controla la situación.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don't share any Videos or Fotos!

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020