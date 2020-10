VIDEOS. Edificios colapsan y tsunami inunda las calles tras fuerte terremoto en Turquía

Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió este viernes el oeste de Turquía, provocando el derrumbe de varios edificios y dejando al menos cuatro muertos y más de 100 heridos, informaron autoridades.

El sismo, sensible en varias regiones de Turquía y también en Grecia, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna y cerca de la isla de Samos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó en 7 la magnitud del sismo e indicó que su foco se localizó a 10 kilómetros de profundidad, en el archipiélago Dodecanseo.

Las autoridades turcas precisaron, por su parte, que tuvo una magnitud de 6.6.

En redes sociales comenzaron a circular videos que daban cuenta de la destrucción dejada por el terremoto. Una de las grabaciones, mostraba el momento del colapso de un edificio en Esmirna, la tercera ciudad más importante de Turquía.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

A footage of the moment a building collapsed in #Izmir, Turkey .

There are reports of a minor tsunami and flooding in Seferihisar. No casualties reported yet, but the fear is there, approx 20 buildings reportedly collapsed#quake #turkey pic.twitter.com/zlmDG6RhK8

