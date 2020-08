Jugador del Manchester United es arrestado por provocar una pelea en Grecia

El capitán del Manchester United Harry Maguire fue detenido en la isla griega de Mykonos por una pelea con otros turistas y una agresión a policías griegos, informaron este viernes fuentes coincidentes.

“Tres hombres británicos, uno de ellos futbolista de un equipo inglés, se enfrentaron la noche del jueves al viernes a policías, lesionando sin gravedad a cuatro de ellos, y fueron detenidos”, declaró a la AFP Petros Vassilakis, un responsable policial de la isla próxima de Siros.

Los arrestados serán llevados ante el fiscal de Siros este mismo viernes, añadió.

Mykonos police on detaining Harry Maguire: "The soccer player was verbally abusive to an officer and then hit him," per @ReutersUK pic.twitter.com/prcRdpWuMN

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2020