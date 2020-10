Sonda de la NASA se prepara para histórico descenso sobre asteroide

Después de un viaje de cuatro años, la nave espacial robótica OSIRIS-REx, de la NASA, descenderá este martes, durante algunos segundos, a la superficie rocosa del asteroide Bennu para recolectar muestras, en una operación de precisión a 330 millones de kilómetros de la Tierra.

El año pasado, Japón logró con su sonda Hayabusa2 recoger algo de polvo de otro asteroide, Ryugu, y ahora está de camino a casa.

Con OSIRIS-REx, la NASA espera recolectar una muestra mucho más grande, de al menos 60 gramos, que espera pueda revelar los componentes originales del sistema solar.

La nave, del tamaño de una camioneta, se encuentra en este momento a un kilómetro por encima de Bennu, de 490 metros de diámetro.

Say cheese 📸 just took my first pic of Bennu for NFT navigation guidance. I'll compare it to an onboard image catalog and look for familiar boulders to make sure I'm going in the right direction ↘️ #ToBennuAndBack pic.twitter.com/xAGslaAPns

Ingenieros de la NASA y Lockheed Martin le enviaron este martes sus comandos finales para realizar la operación de muestreo, que será totalmente automatizada.

“No podemos controlar la nave espacial en tiempo real”, dijo Kenneth Getzandanner, gerente de dinámica de vuelo de la misión. A esta distancia, las señales tardan unos 18.5 minutos en viajar.

La primera señal de confirmación de la operación llegará a la Tierra a las 22:12 (hora GMT) del martes. Y aunque las primeras imágenes estarán el miércoles, habrá que esperar hasta el sábado para saber si OSIRIS-REx ha conseguido recoger la cantidad de polvo deseada.

“No es fácil navegar alrededor de un cuerpo pequeño”, dijo Heather Enos, investigadora principal adjunta del proyecto, que ha pasado 12 años en la misión preparándose para este momento.

Todo se reducirá a 16 segundos críticos de contacto, durante los cuales un brazo se extenderá y recolectará muestras que midan dos centímetros de diámetro o menos.

💪 TAGSAM arm deployed! @OSIRISREx has extended its robotic arm. The arm's sampling mechanism will be used to collect a sample of asteroid material today. Live coverage as the spacecraft goes #ToBennuAndBack will begin at 5pm ET: https://t.co/mzKW5uDsTi https://t.co/CZm8GhgVWu

“En realidad no podemos aterrizar en la superficie de Bennu, así que solo besaremos la superficie”, agregó Beth Buck, de Lockheed Martin.

El interés de analizar la composición de los asteroides del sistema solar se basa en que están hechos de los mismos materiales que formaron los planetas.

Es “casi una piedra Rosetta, algo que está ahí fuera y cuenta la historia de toda nuestra Tierra, del sistema solar durante los últimos miles de millones de años”, dijo el científico jefe de la NASA, Thomas Zurbuchen.

Our first asteroid sample return mission, @OSIRISREx, will make a bold attempt to “TAG” asteroid Bennu at a site no bigger than a few parking spaces & collect a sample.

👉 Go #ToBennuAndBack and experience what success would look like in 360 video: https://t.co/fSeAcTJ6Lu pic.twitter.com/7BiAMHu6Tr

— NASA (@NASA) October 20, 2020