PDH recomienda destituciones en el CIV tras desaparición de Q135 millones

El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, recomendó al presidente Alejandro Giammattei la destitución inmediata de los siguientes funcionarios:

Además, evaluar el cierre de la recién creada comisión presidencial contra la Corrupción.

La solicitud del procurador se hace porque ayer Chojolán dijo ignorar el destino de Q135 millones del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones.

El funcionario aseguró que se ausentó de sus labores por padecer Covid-19 y durante ese tiempo alguien “falsificó su firma” para autorizar la transferencia.

“Ya hice la denuncia al Ministerio Público… No puedo decir nada porque no estuve ahí, estaba hospitalizado, ni me recuerdo cuando fui al sanatorio… imaginen eso… no puedo decir para qué eran porque las transferencias llevan mucha información”, indicó.