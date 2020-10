Director de Caminos dice que falsificaron su firma para transferir Q135 millones

Fredy Chojolán pareciera haber perdido la memoria. Él solo sabe que fue nombrado como titular de la Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Hoy, 26 de octubre, el funcionario de gobierno asistió a una citación en el Congreso de la República, la cual estuvo a cargo del diputado de la UNE, Carlos Barreda, en la que dijo desconocer el destino de los Q135 millones.

Hace unas semanas, el CIV hizo tres transferencias presupuestarias por Q200 millones para el mantenimiento de pistas aéreas, de carreteras, de puentes, de la vía férrea y de gastos de representación al viceministro Javier Maldonado.

Sin embargo, ni Chojolán ni el ministro de Comunicaciones, José Edmundo Lemus, saben lo que ocurrió.

Chojolán no dio razones de los Q135 millones, pues aseguró que se ausentó de sus labores desde el 15 de junio hasta el 1 de octubre por estar en recuperación de Covid-19.

“No puedo decir nada porque no estuve ahí, estaba hospitalizado, ni me recuerdo cuando fui al sanatorio… imaginen eso… No puedo decir para qué era porque las transferencias llevan mucha información”, indicó el funcionario.