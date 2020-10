“Es peligroso renunciar a controlar” el coronavirus, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a “no bajar los brazos” en la lucha contra la pandemia de coronavirus (Covid-19), que ya ha dejado más de 1.15 millones de muertos y más de 43 millones de casos en el mundo y ha puesto la economía “contra las cuerdas”.

“No podemos bajar los brazos”, recalcó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa el lunes.

Ghebreyesus reconoció que hay un cierto cansancio se ha instalado entre los ciudadanos y dirigentes del mundo, tras meses de lucha contra el virus, pero pidió a los gobiernos que no bajen la guardia.

We understand the pandemic fatigue that people are feeling. It takes a mental and physical toll on everyone and no one wants more so-called lockdowns. But if we want to avoid them, we all have to play our part and we cannot give up. We must not give up. #ACTogether! pic.twitter.com/MbYIMSHE4b

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 26, 2020