El ministro de Comunicaciones, José Edmundo Lemus, se refirió a los Q135.2 millones que estarían a cargo de la Dirección General de Caminos.

Según el funcionario, el dinero no está perdido, porque no es efectivo, sino espacio presupuestario para la ejecución de obras, especialmente para los departamentos.

Durante el pronunciamiento, Lemus presentó una carpeta, la cual tiene el expediente en el que justifican en qué serán utilizados los recursos.

De eso tiene copia el Ministerio de Finanzas, ya que fue la entidad que aprobó las dos modificaciones presupuestarias que suman Q135.2 millones y de las cuales, hasta ayer, no daban razón.

“Aquí no se ha perdido nada… creo que fue una declaración que sacaron de contexto”, añadió Lemus.

Ministro no dio información porque no la tenía

El ministro Lemus asistió ayer a una citación convocada por el diputado de la UNE, Carlos Barreda. Y cuando fue consultado sobre la inversión de los recursos no supo dar explicaciones.

Hoy se refirió al respecto e indicó: “Fuimos citados para dar información sobre la red vial. Yo no llevaba la información porque no me la habían solicitado. Por eso, -este martes- queremos dejar claro para qué proyectos fueron utilizados los recursos”.

¿Chojolán, miente?

Fredy Chojolán está al frente de la Dirección General de Caminos desde que empezó el nuevo gobierno.

Y ayer dijo desconocer el paradero de la transferencia presupuestaria, pues aseguró que se hizo cuando estuvo fuera de sus funciones por los padecimientos físicos de Covid-19.

Chojolán indicó que, en ese tiempo, alguien “falsificó su firma” e hizo el reajuste presupuestario. Por esa razón, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

No obstante, el ministro Lemus dijo que las transferencias se hicieron del 21 de septiembre al 1 de octubre, cuando el director ya había retomado su cargo.

Este martes, el MP informó que la Fiscalía contra la Corrupción realiza un allanamiento en la Dirección General de Caminos, con el objetivo de secuestrar documentos.