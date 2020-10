Inmunidad contra el Covid-19 “decae rápidamente”, según estudio

Un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos Mori, publicado este martes, afirma que la inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de coronavirus (Covid-19) “decae bastante rápidamente”, especialmente en personas asintomáticas.

Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, realizaron el seguimientos de 350 mil personas elegidas al azar en Inglaterra, que regularmente se autosometieron a tests en casa para ver si tenían anticuerpos del Covid-19.

“Durante este período, la proporción de personas que dieron positivo a los anticuerpos del Covid-19 disminuyó en un 26.5 %”, pasando de 6 % a 4.4 % de la población estudiada, explica un comunicado, “lo que sugiere una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección”.

The antibody response to the virus causing #COVID19 declines over time, suggests the latest findings from our REACT study, which has tested over 365,000 people in England.

