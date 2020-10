FOTO. Le “fumaron puros” al alcalde de Sipacate y responde con popular frase

La fotografía del alcalde de Sipacate, en Escuintla, Walter Nájera, fue localizada en una playa de esa localidad en una especie de altar.

Según relataron medios locales, “le fumaron los puros” al jefe edil de ese municipio sureño.

En las imágenes se observa una fotografía pegada en un árbol junto con una prenda íntima de color rojo.

Además, se pueden apreciar varios puros, una veladora y pétalos de rosas color rojo.

El alcalde reaccionó en sus redes sociales, en donde mantiene una activa comunicación con su comunidad, ante este acto que fue denominado como un hechizo de amor.

Nájera rechazó que el “hechizo” no va a funcionar porque fallaron en algunos elementos.

“Tusha Tusha capirucha, chamanes no les va funcionar su amarre, porque era Tanga roja y no Calzón Corinto, desde allí fallaron. Guapo no lo soy para que quieran estos huesitos carnudos, lo único que tengo es mi humilde Flow ”, comentó el pasado domingo.